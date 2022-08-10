أعلنت مازيراتي عن إطلاق برنامج جديد يوفر لسيارات العلامة ضمان لمدة 10 سنوات، بما ينسجم مع معايير المرونة والابتكار والتفرد التي تقوم عليها عمليات تطوير الخدمات الجديدة المخصصة للعملاء في مختبر الخدمة الشخصية التابع لمازيراتي.



ويوفر البرنامج الجديد ضمانا لسيارات مازيراتي لمدة 10 سنوات تغطي الأجزاء المخصصة لتوليد ونقل الحركة، مثل المحرك وناقل الحركة وعلبة التروس. ويوفر البرنامج فترة ضمان إضافية تمتد لأربع أو خمس سنوات (والذي يعرف باسم الضمان المطول)، وهو متوافر لجميع سيارات مازيراتي في مختلف أنحاء العالم لجميع العملاء الذين يمتلكون أي طراز من طرازات مازيراتي.



ويسهم البرنامج الجديد في توفير حل مبتكر يرتقي بجوانب المرونة في عالم صناعة السيارات إلى مستويات غير مسبوقة، ويهدف إلى تعزيز قيمة سيارات مازيراتي مع مرور الزمن، بما يضمن راحة بال العملاء من خلال الجمع بين مزايا الأداء القوي ومتعة القيادة.



وتدعو الشركة عملاءها إلى زيارة أي وكيل لسيارات مازيراتي للتحقق من إدراج السيارة في البرنامج والحصول على جميع المعلومات اللازمة لتفعيل الخدمة، ويتولى الوكيل تزويد العملاء بمعلومات وافية حول الخدمات الإضافية المرافقة لبرنامج الضمان الجديد.



وتجمع مازيراتي بين مزايا التصاميم التقليدية والمبتكرة والأداء الاستثنائي، إذ يسهم مختبر الخدمات الشخصية في مازيراتي بتوفير خدمات وعروض مخصصة حسب احتياجات العملاء، ما يرتقي بمستوى متعة القيادة المدعومة بمجموعة واسعة من الأساليب التي تلبي كل احتياجات العميل. وتلتزم مازيراتي بتقديم تجربة عملاء فريدة ومبتكرة تواكب متطلبات المستقبل.