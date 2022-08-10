ارتفعت أسعار النفط بما يزيد على دولار واحد أمس الثلاثاء، بعد تراجعها في وقت سابق، بعد أن قالت روسيا إن صادرات النفط إلى أوروبا عبر الجزء الجنوبي من خط أنابيب دروجبا علقت منذ أوائل أغسطس، ما أحيا المخاوف بشأن نقص المعروض.

وقالت شركة ترانسنفت الروسية التي تحتكر خط الأنابيب إن أوكرانيا علقت تدفق النفط عبر خط الأنابيب لأن العقوبات الغربية حالت دون تسديد موسكو مقابل رسوم العبور.

وقال كريج إيرلام من شركة أواندا للسمسرة: لا نحتاج إلى ذلك في هذه المرحلة، لكن هذا تذكير آخر بمدى الشح في السوق ومدى حساسية السعر لاضطرابات الإمدادات، لاسيما تلك الآتية من روسيا. وارتفع خام برنت 1.42 دولار أو 1.5%، إلى 98.07 دولارا للبرميل بعد أن هبط في وقت سابق إلى 94.90 دولارا.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.01 دولار أو 1.1%، إلى 91.77 دولارا. وفي سياق متصل، قالت إنرجي أسبكتس، إن النفط الخام قد يستمر في الضعف قبل أن يرتفع في الشتاء حين تعمل الولايات المتحدة على خفض السحب من المخزونات الاستراتيجية، وسريان الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على الإمدادات الروسية، بحسب ما نقلته «بلومبيرغ».