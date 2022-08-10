أسامة أبو السعود



أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مقطع الفيديو المتداول للمصحف الملون تم تصويره في مسجد من الصفيح غير مرخص ولا يتبع الوزارة.



وأضافت «الأوقاف» في بيان لها، تلقت «الأنباء» نسخة منه، «انه تأكيدا على حرص الوزارة على متابعة المساجد وجميع المصاحف المعروضة فيها، أكدت في تعميم تذكير سابق للأئمة والمؤذنين، عدم السماح بدخول أو توزيع أي مصاحف غير معتمدة ورفع المصاحف التي لم توافق عليها لجنة مراجعة القرآن في قطاع المساجد باستثناء مصاحف طبعة الكويت من القرآن الكريم والسنة النبوية».



وحثت الوزارة في بيانها الأئمة والمؤذنين على توجيه الراغبين في التبرع بأية نسخ من المصحف بالتوجه أولا إلى قطاع المساجد للحصول على الموافقة اللازمة لذلك.