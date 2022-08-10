البنوك قدّمت 2.39 مليار دينار قروضاً خلال ستة أشهر.. بنمو 5.6% منذ بداية العام

18.9 % نمواً بودائع القطاع بالعملات الأجنبية وسط رفع الفيدرالي للفائدة بوتيرة قياسية



علاء مجيد



شهد الائتمان لدى البنوك الكويتية ارتفاعا ملحوظا خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي ليصل الى مستوى 44.678 مليار دينار مرتفعا بنسبة 5.6%، بقيمة 2.392 مليار دينار مقارنة بديسمبر الماضي حيث بلغ وقتها 42.286 مليار دينار، بينما ارتفع الائتمان بشكل سنوي بنسبة 9.6% بما قيمته 3.9 مليارات دينار مقارنة بمستوياته في يونيو 2021 والذي سجل خلاله مستوى 40.755 مليار دينار، بينما تراجع الائتمان بنسبة 0.33% على أساس شهري، بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر يونيو 2021.



جاء ذلك مدفوعا بتعافي الاقتصاد بالتزامن مع تحسن أسعار النفط والعودة للتوسع في العديد من الأنشطة بعد الوباء إلى جانب تكلفة الائتمان الرخيصة مقارنة بباقي الاقتصادات الخليجية والعالمية حيث ترفع البنوك المركزية الفائدة بوتيرة أكبر من بنك الكويت المركزي إلى نمو الائتمان خلال النصف الأول من العام، ورغم تباطؤ وتيرة رفع الفائدة نمت ودائع القطاع الخاص بشكل ملحوظ وخاصة المقومة بالعملات الأجنبية بالتزامن مع رفع الفيدرالي الأميركي للفائدة بوتيرة قياسية، فيما تراجعت الودائع الحكومية خلال نفس الفترة.



في المقابل، ارتفعت ودائع القطاع المصرفي خلال الأشهر الستة الاولى من العام الحالي بنسبة 5.7% بزيادة بلغت قيمتها 2.547 مليار دينار لتبلغ مستوى 47.108 مليار دينار، وكانت هناك زيادة كبيرة في ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنحو 18.9% خلال تلك الفترة.



وشهدت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات ارتفاعا بنهاية النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.7% وبقيمة 50 مليون دينار لتصل الى 1.895 مليار دينار مقارنة بـ 1.845 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، كما سجلت نموا سنويا بلغ 13.7% مقارنة بمستويات يونيو من العام الماضي والبالغة 1.666 مليار دينار، كما ارتفعت القروض الاستهلاكية شهريا بنسبة 1.5% مقارنة بمستويات مايو الماضي والبالغة 1.867 مليار دينار.



وسجلت القروض المقسطة التي تمنح للكويتين بغرض ترميم او شراء سكن خاص ارتفاعا خلال الأشهر الستة الماضية بنسبة 5.7% لتسجل مستوى 15.214 مليار دينار خلال يونيو الماضي بالمقارنة بـ 14.391 مليار دينار في ديسمبر من العام الماضي كما سجلت نمويا سنويا كبيرا بلغ 14.2% مقارنة بمستويات يونيو من العام الماضي البالغة 13.318 مليار دينار، كما ارتفعت القروض المقسطة شهريا بنسبة 1.47% مقارنة بمستويات مايو الماضي البالغة 14.993 مليار دينار.



وزادت القروض الموجهة لشراء اوراق مالية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 6.8% لتسجل مستوى 3 مليارات دينار خلال يونيو الماضي مقارنة بـ 2.812 مليار دينار بنهاية ديسمبر من العام الماضي، كما سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 16.8% مقارنة بمستوياتها في يونيو 2021 والبالغة 2.572 مليار دينار بينما تراجعت شهريا بنسبة 14.3% مقارنة بـ 3.509 مليارات دينار في مايو الماضي.



وشهد ايضا قطاع النفط والغاز ارتفاعا خلال الأشهر الستة الماضية بنسبة 5.1% لتسجل مستوى 2.248 مليار دينار خلال يونيو الماضي مقارنة بـ2.138 مليار دينار في ديسمبر الماضي.

كما سجلت ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 8.9% مقارنة بمستوياتها في يونيو 2021 والبالغة 2.064 مليار دينار بينما تراجع القطاع على المستوى الشهري بنسبة 1.9% مقارنة بـ 2.293 مليار دينار خلال مايو الماضي.



ومع عودة النشاط الاقتصادي الى ما قبل جائحة كورونا وزيادة الانتاج النفطي للكويت وفقا للحصص المتفق عليها والزيادة المستمرة في أسعار النفط فمن المتوقع أن يستمر الائتمان في تلقي المزيد من الدعم خلال الفترة المقبلة، بالإضافة الى زيادة نمو الاقتصاد غير النفطي للكويت بوتيرة قوية.



وفيما يخص الودائع لدى القطاع المصرفي فقد ارتفعت بنهاية الأشهر الستة الاولى من العام الحالي بنسبة 5.7% وبقيمة 2.547 مليار دينار لتبلغ مستوى 47.108 مليار دينار وذلك مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية الربع الرابع من 2021 والبالغة 44.561 مليار دينار، كما ارتفعت بنسبة 0.21% شهريا مقارنة بـ 47.006 مليار دينار خلال مايو الماضي.



وجاء هذا الارتفاع في الودائع مدفوعا بالارتفاع في ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.6% وبقيمة 2.305 مليار دينار خلال أول ستة أشهر من العام الحالي، ليبلغ رصيد ودائع القطاع الخاص لدى البنوك الكويتية 37.271 مليارات دينار بنهاية الأشهر الستة الأولى من 2022، مقارنة برصيد بلغ 34.966 مليار دينار بنهاية الربع الرابع من 2021، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص على المستوى السنوي بنسبة 6.6% وارتفاع شهري بلغت نسبته 3.2%.