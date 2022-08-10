مفرح الشمري



«الرحلة 422» أو المسماة باختطاف الجابرية، هذا الحادث الذي تم في 5 أبريل عام 1988، ويعرف الجميع تفاصيله خصوصا انه ادى الى حجز ركاب الطائرة الذين كانوا من جنسيات مختلفة، واستمر حجزهم 16 يوما وراح ضحية هذا الحادث الشهيدان عبدالله حباب الخالدي وخالد أيوب الأنصاري.



هذه الرحلة ومعاناتها التي سببت للشعب الكويتي قلقا كبيرا، تناولتها العديد من الافلام الوثائقية التي عرضت هنا وهناك، ولكن يتم الآن في العاصمة البريطانية بسرية تامة تصوير مسلسل درامي أحداثه مستوحاة من هذه الرحلة، وتصدى لكتابته عدد من الكتاب من جنسيات مختلفة، من بينهم الكاتبة هبة مشاري حمادة التي تناولت الخط الدرامي الكويتي الموجود في هذا المسلسل الذي توجد به عدة خطوط درامية، منها العراقي واللبناني وغيرها من الخطوط المستوحاة من جنسيات الركاب الذين تواجدوا على هذه الرحلة مع ابقاء عدد من التفاصيل المهمة التي حدثت في هذه الرحلة ومطالباتها.



تصوير الأحداث كما علمت «الأنباء» يتم داخل طائرة بنفس نوع طائرة الجابرية والتي كانت من نوع جامبو (بوينغ 747)، ويتصدى لإخراج هذا المسلسل طاقم فني بريطاني محترف وتقع أحداثه في



6 حلقات تجسد 16 يوما مرت على ركاب الطائرة التي تنقلت في عدة مطارات، وسيعرض العمل بعد الانتهاء منه على منصة شاهد ويشارك فيه من الكويت الفنان خالد امين ومشاري المجيبل وهناك فنانون من دول عربية ولايزال التصوير مستمرا ويتوقع القائمون على هذا المسلسل ان يكون من المسلسلات التي ستحقق نجاحا كبيرا حينما يعرض وربما يثير الجدل في الأوساط الإعلامية.