مكة المكرمة - وكالات: شهدت مكة المكرمة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة حيث تلبدت الغيوم في سماء المدينة المقدسة بحسب ما افادت وكالة الانباء السعودية "واس".



وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية قد اصدر تنبيهًا بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة لأمطار متوسطة إلى غزيرة، وسحب رعدية ونشاط في الرياح.



وأشار إلى تأثر كل من العاصمة المقدسة، والطائف، وجدة بالحالة الممطرة.



ونوه المركز الى احتمال تعرض منطقة مكة المكرمة لأتربة مثارة، وتساقط للبرد، وسيول، ورياح سطحية؛ ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.