الدوحة- فريد عبدالباقي



منح الجهاز الفني لمنتخب قطر الأول لكرة القدم بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز راحة سلبية قصيرة للاعبي العنابي بعد خوض معسكري إسبانيا والنمسا، منذ شهرين تقريباً ضمن تحضيراته لخوض غمار كأس العالم قطر 2022.



وحرص لاعبو المنتخب القطري على العودة إلى الدوحة، لالتقاط الأنفاس وكسر ملل المعسكرات التدريبية في أوروبا، قبل العودة مجدداً إلى صفوف العنابي للمشاركة في بطولة فيينا الدولية التي ستقام خلال الفترة من 20 إلى 26 أغسطس الجاري برفقة منتخبات المغرب وغانا وجامايكا، بتنظيم من الاتحاد النمساوي لكرة القدم، حيث تقام جميع مباريات البطولة على ملعب إرنست هابل، والذي يتسع لحوالي 50865 متفرجاً.



ومن المقرر أن يلعب المنتخب القطري أولى مبارياته أمام المغرب في 20 أغسطس، وغانا 23 الجاري، وجامايكا في 26 منه.

هذا، وتستكمل اليوم مباريات الجولة الثانية من الدوري القطري، حيث يلتقي الغرافة مع الوكرة في الـ5:30 مساءً على ستاد خليفة الدولي، والسيلية مع الشمال في الـ7:40 مساءً على ستاد المدينة التعليمية، وتختتم الجولة غداً، حيث يلعب الأهلي مع الدحيل في الـ5:30 مساءً على ستاد أحمد بن علي، والعربي مع الريان في ديربي الكرة القطرية التي ستقام في الـ7:40 مساءً على ستاد لوسيل المونديالي للمرة الأولى.



الى ذلك، علمت «الأنباء» من مصادرها أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث تدرس تعديل موعد إقامة مباراة سوبر لوسيل المقرر إقامته يوم 9 سبتمبر المقبل، والذي يجمع بين بطلي الدوري المصري والسعودي، بمناسبة تدشين ستاد لوسيل أكبر ملاعب مونديال قطر 2022 والذي سيستضيف نهائي البطولة 18 ديسمبر المقبل.



ويأتي قرار تعديل موعد مباراة سوبر لوسيل، في حالة فوز الزمالك بلقب الدوري المصري هذا الموسم، لاسيما أنه سوف يخوض الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا 2022، أحد أيام 9 و10 و11 سبتمبر المقبل، وهو ما يتزامن مع الموعد الذي حددته المشاريع والإرث لاستضافة المباراة الافتتاحية بتدشين ستاد لوسيل.



يذكر أن الطرف الأول من المباراة تم تحديده مسبقاً لكون الهلال هو بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي.

وتنتظر المشاريع والإرث تحديد بطل الدوري المصري هذا الموسم، لاسيما أن الزمالك لم يحسم حتى الآن لقب البطولة في ظل المنافسة الشرسة مع ناديي بيراميدز والأهلي على درع الدوري.



ومن ناحية أخرى، حظي المهاجم الغابوني للنادي العربي أرون بوبيندزا بممرٍّ شرفيٍّ وَدَاعيٍّ على هامش تدريبات فريقه، قبل مغادرته قطر متوجهاً إلى السعودية لإتمام إجراءات التعاقد مع نادي الشباب السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث خضع اللاعب الغابوني إلى الكشف الطبي صباح أمس في السعودية للانضمام إلى صفوف الفريق.



وحرص لاعبو النادي العربي والجهاز الفني بقيادة القطري يونس علي على توديع المحترف الأفريقي متمنين له التوفيق خلال مسيرته القادمة مع الفريق السعودي.



وحصل بوبيندزا على المخالصة المالية، قبل الانضمام إلى صفوف نادي الشباب، حتى يتسنى للإدارة العرباوية التعاقد مع المهاجم السوري لنادي أهلي جدة السعودي عمر السومة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ومن المقرر أن يقود السومة هجوم العربي في لقاء الديربي أمام العربي مساء الغد.