حضر ممثل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أمس الثلاثاء حفل افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة المقامة في مدينة قونية التركية برعاية وحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحمل العلم الكويتي أثناء حفل الافتتاح البطل الأولمبي عبدالله الطرقي والعداءة أمل الرومي.

وتشارك الكويت في الدورة التي تستضيفها مدينة قونية التركية ب60 لاعبا ولاعبة يتنافسون في 10 ألعاب هي ألعاب القوى، والسباحة، والجودو، والكاراتيه، والتايكوندو، والرماية، والقوس والسهم، والدراجات الهوائية، وكرة الطاولة، والكيك بوكسينغ.

وتستمر الدورة حتى 18 أغسطس الجاري بمشاركة نحو ستة آلاف رياضي ورياضية يمثلون 54 دولة.