استهل لاعبو الكويت مشاركتهم في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي افتتحت رسميا أمس الثلاثاء في مدينة قونية التركية بتحقيق المركز الأول في نصف نهائي 110 أمتار قفز حواجز، والميدالية البرونزية في مسابقة القفز بالزانة. حيث حقق العداء يعقوب اليوحة المركز الأول في سباق 110 أمتار قفز حواجز في افتتاح الدورة المستمرة حتى 18 أغسطس الجاري بمشاركة نحو ستة آلاف رياضي ورياضية يمثلون 54 دولة.

واقتنص اليوحة المركز الأول بعد خوض منافسات الدور نصف النهائي محققا اللقب في زمن قدره 36ر13 ث معربا في تصريح عن أمله في تحقيق الفوز برقم قياسي جديد.

وضمن مسابقات ألعاب القوى أيضا شاركت العداءة الكويتية مضاوي الشمري في سباق نصف نهائي مسافة 100 متر لكن لم يحالفها الحظ وتمنت في تصريح تحقيق الفوز في سباق 200 متر للتأهل إلى الدور النهائي.

وفي سياق المشاركات الكويتية أيضا حصد اللاعب ماجد الزيد الميدالية البرونزية في منافسات القفز بالزانة.

في هذا الصدد قال رئيس اتحاد ألعاب القوى رئيس اتحاد دول غرب آسيا سيار العنزي في تصريح إن مسابقات ألعاب القوى شهدت تنافسا قويا بين المشاركين من جميع الدول في حين استطاع اللاعبون الكويتيون تحقيق "نتيجة مرضية".

وأعرب العنزي عن الامل في أن يحقق لاعبو ولاعبات الكويت ألقابا جديدة بغية رفع علم الكويت عاليا.

وتشارك الكويت في الدورة التي تستضيفها مدينة قونية التركية بنحو 60 لاعبا ولاعبة يشاركون في 10 ألعاب هي ألعاب القوى، والسباحة، والجودو، والكاراتيه، والتايكوندو، والرماية، والقوس والسهم، والدراجات الهوائية، وكرة الطاولة، والكيك بوكسينغ.

يذكر أن البطولة تم تأجيلها العام الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).