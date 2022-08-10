عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة الرابعة مـن (N2) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على (206) قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 28سبتمبر 2002 .
وذلك وفقا للمواعيد التالية:
توزيع البطاقات يوم الخميس 11 اغسطس 2022 ويوم الاحد 14 اغسطس 2022 ، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 15 اغسطس 2022 و اجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 17 اغسطس 2022 .
وأضافت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا الخبر عليهم الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
ولفتت "السكنية" الى ان من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
ونوهت "السكنية" الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 15 اغسطس 2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وقالت "السكنية" انه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط ، مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسمائهم على هذه الدفعة.
الأسماء كالتالي :
0001 سلطان عبدالله سلطان المطيري
0002 لمعان راشد اجفين الفضلى
0003 علي شويمى سعود العازمى
0004 سعود عبدالله جابر العجمي
0005 فهد جواد حمد الشمري
0006 حسين فلاح فالح العجمى
0007 مصلط هايف عبدالله الحويله
0008 لطيف ملعب مناور الظفيرى
0009 محمد سعد محمد الشريف
0010 احمد مطلق على الرشيدى
0011 مشارى عبدالسلام محمد العوضى
0012 محمد مجيبل ليلى العنزى
0013 عبدالرزاق فلاح فارس البصمان
0014 محمد ناهى حسين هزاع
0015 خالد سلطان صالح المجروب
0016 عبدالله علي خالد الفيلكاوي
0017 فرحان نومان حويل العازمي
0018 مانع عبدالعزيز مبارك العجمى
0019 منصور فهد على المطيرى
0020 نشمى حمدان فالح العازمى
0021 علي عبدالحميد محمود بندر
0022 حسن عوض هديبان الرشيدي
0023 مطلق فلاح سيف المويزرى
0024 خالد محمد عباد الخليفه
0025 سلطان سعود سلطان السبيعى
0026 يوسف عوض مدهش رويشد
0027 فهد عبدالله فهد العجمى
0028 مشعل طلق فلاح العازمي
0029 عبدالله سالم محمد سالم
0030 نايف عبدالله ماجد المطيري
0031 عبدالمحسن محمد عبدالله العجمي
0032 هادي حمدان فالح رومي العازمي
0033 احمد سعد فهاد العازمي
0034 خالد عسكر عبدالله الجامع الرشيدي
0035 جاسم محمد ابراهيم المريشد
0036 محمد حسن راشد العجمي
0037 محمد عبدالرحمن عامر البيدان
0038 عثمان عبدالرزاق عباس العنزي
0039 سعيد مهدى مسفر العجمى
0040 مطلق محمد عدس النمران
0041 جاسم يوسف عيسى الخضر
0042 فهد ناصر فهد المطوع
0043 خالد غلوم حبيب غلوم على
0044 محمد فهد هذال الصواغ
0045 سالم مزرم نصار العازمى
0046 حسن مرزوق حسن العجمي
0047 عبدالوهاب جمعه خميس بوعركي
0048 احمد مساعد عبدالرحمن الكوس
0049 فيصل حمد احمد العمار
0050 عبيد فهد عبيد العتيبى
0051 مبارك فلاح ضاوى النصافى
0052 مشعل فاهد مبارك الهاجرى
0053 عبدالمحسن مزيد عبدالرحمن الصانع
0054 مساعد قنيفذ عيد الوعلان
0055 خالد عبدالعزيز عبدالرحمن العوضى
0056 مطلق مبارك مطلق الشمرى
0057 عبدالعزيز محمود حيدر على
0058 دهش مزعل دهش الفضلي
0059 فاضل عبدالكريم عبدالرحيم الصفار
0060 محمد جابر أحمد المحمد
0061 مطلق عقاب زبار العتيبى
0062 سالم على سالم الجعيديه
0063 مشارى على سالم الجعيديه
0064 احمد مجزع فتيخ العنزي
0065 مشعل ابراهيم الشمري
0066 خالد عبدالله منصور الدوسري
0067 مساعد ماطر حمود العازمى
0068 احمد حسين اسماعيل الفيلكاوى
0069 زياد شليل فالح العتيبي
0070 مشارى خالد سعود الهاجرى
0071 خليفه صلال ابريك العتيبى
0072 عبدالرحمن فالح براك العامر
0073 فلاح صنيتان فلاح المطيري
0074 عبدالعزيز ناصر عباس عبدالعزيز
0075 محمد قعيد حشاش العتيبي
0076 عبدالله عرمان مسلم العجمى
0077 على عيسى حسن سويد
0078 ابراهيم محمد عبدالعزيز محمد العليوي
0079 طلال ناصر عيد فجري
0080 ماجد جمعان عبدالله العازمى
0081 خالد سعود مشعان الرشيدي
0082 فهد مهدي سالم العجمي
0083 عبدالله سعد غازى المطيرى
0084 مبارك عبدالله فالح الميع العجمي
0085 بدر محمد حجى شهاب
0086 طلال سعود فهد جدعان
0087 عبدالله محمد فهاد العجمى
0088 سطام خليف لزام ضيفالله
0089 احمد فايح جهز العتيبي
0090 دريع مطلق نعير الهاجري
0091 سعود عبيد مناور العازمي
0092 محمد مبارك سعود المخيزيم
0093 عبدالسلام محمد هادي العنزي
0094 فهد حمود حران الحربى
0095 خالد فهد عبدالله العتيبى
0096 احمد سلطان سفر السميري
0097 احمد مشعل مرزوق المطيري
0098 فواز عواض ثواب الرويجح
0099 عوض راشد محمد الرشيدي
0100 سعد فهد محمد العجمي
0101 عبدالله عامر شبيب العجمى
0102 محمد عبدالله عايض العتيبي
0103 فواز محمد ابراهيم التميمى
0104 طلال هزاع سعد المطيري
0105 خالد محمد عبدالرحمن الشريف
0106 ركان منيف ركان السبيعي
0107 مفرح نايف عواض المطيري
0108 بندر عبيد مناور الحربي
0109 خالد صالح مبرك النعيس
0110 خالد حميد موسى الاستاذ
0111 ياسر عبدالجليل محمد
0112 بدر محسن حاضر السعيدي
0113 مشعل عبدالله شبيب الدوسرى
0114 عبيد محمد عبيد العنزي
0115 عبدالله نسيم سعد النسيم
0116 بدر محمد فلاح دخيل الله الرشيدي
0117 عبدالعزيز خالد عبدالعزيز الصقعبى
0118 فهد سعود عبدالله السبيتي
0119 سطام حمود راشد الحربي
0120 بجاد خالد عبدالمحسن عادي
0121 فهد سعود وقيان حمد
0122 عبدالله ضافر فهد الهاجري
0123 محمد احمد محمد العوضي
0124 عبدالرحيم يوسف محمد كلندر
0125 مشعل مبارك خميس محمد العجمي
0126 ثامر عبدالهادي مطلق الراجحي
0127 محمد ثامر مرزوق الملفي
0128 بدر مطر عبيد الديحاني
0129 عويد مبارك عويد الرشيدي
0130 عبدالرحمن مانع راشد العجمى
0131 محمد عسيم محمد العجمي
0132 طلال محمد احمد الخشان
0133 مسحل فلاح هويدى هادى المطيري
0134 فهاد دغيم فهد المطيري
0135 احمد بنيه محمد الصانع
0136 محمد غانم حمد السهيل
0137 احمد غانم حمد السهيل
0138 نايف غريب روضان العنزي
0139 علي اسماعيل عبدالله السيار
0140 عصام عبدالكريم عثمان الزيد
0141 هزاع جامع عيد الرشيدي
0142 محمد مبارك مشغي العجمي
0143 عبدالله سالم راضي محمد المطرود
0144 منصور محمد فلاح العجمي
0145 سعود صفاك عوض العنزي
0146 عادل عبدالله حسين الفودري
0147 حمد حميدان نافع الرشيدي
0148 فهد هزاع قويعان مبارك الهاجري
0149 احمد مطلق جبر الفضلي
0150 تركي عساف محمد الخالدي
0151 طارق عبدالرزاق محمد الظاهر
0152 مشعل اسماعيل بلال الخميس
0153 ناصر سالم محمد فهم
0154 نايف بخيتان خلف الحبيني
0155 بسام خليفه سلمان الغوينم
0156 عبدالعزيز احمد حمود الدويهيس
0157 طلال احمد حسن القلاف
0158 موسى عبدالله عياظه الرشيدي
0159 نايف ناصر مجبل العازمى
0160 محمد فهيد ماجد الصلف
0161 سالم فلاح سالم عزام العازمى
0162 وليد فالح صقر الديحاني
0163 عادل خالد عبدالمحسن عادي
0164 محمد عبدالحسين غلوم محمد
0165 الشيخ خالد مالك محمد الصباح
0166 صقر على صقر العدواني
0167 فهد مسمار صلبي الجدعي
0168 فهد محمد خليل الساعى
0169 خالد سعد مظهور العازمي
0170 عبدالله خليفه ناصر حسين
0171 خالد حسين على الانصارى
0172 محمد مجبل بتال المطيري
0173 فهد عبدالله محمد العجمي
0174 فهيد محمد حمد شنيتر
0175 موسي صالح عبيد المطيري
0176 محمد عبدالرضا عبدالحميد نقي
0177 بندر فهد عايض الرشيدي
0178 مروان عمر ثقل العتيبى
0179 عبدالعزيز ابراهيم القبندي
0180 عبدالرحمن سالم بنيان الدوسري
0181 علي راشد زويد المطيري
0182 احمد عبدالرزاق عبدالرحمن العبدالرزاق
0183 علي ضبيب فخري الرشيدي
0184 محمد صقر محمد حمدان الجمهور
0185 محمد سعود مرزوق المطيري
0186 صقر مشعان العدواني
0187 ضاري شلال رضيدان الشمري
0188 حمد محمد عبدالله السلوم
0189 منيف عبيد عايض عوض
0190 مشعل عايض مهدي العجمي
0191 انور علي عيد العليوي
0192 حمد راشد راشد الهاجري
0193 بدر صالح رجعان العازمي
0194 صلاح مشعان حويل المطيرى
0195 صلاح حسين محمد الكندري
0196 احمد ناصر جبر زيد
0197 عبد الله فهد سعد قريطه
0198 بدر غانم مريجب العنزي
0199 عبدالرزاق يوسف عبدالرزاق الملا
0200 بسام حامد عبدالقادر السرحان
0201 مبارك سعد ربيع ادريس
0202 عبدالله فهد مبارك العجمى
0203 ثامر فالح سيف العازمي
0204 محمد حمود محمد العجمي
0205 فالح غازي خلف الشمري
0206 محمد سعود محمد هادى