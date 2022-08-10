في إطار دعمها الإغاثي لسكان قطاع غزة جراء الاعتداءات الأخيرة، أطلقت جمعية الرحمة العالمية مشروعها الإغاثي «غزة تنادي» وذلك عوناً لمختلف الفئات المتضررة في القطاع.

وقال رئيس مكتب فلسطين في جمعية الرحمة العالمية د. وليد العنجري: إن الحملة تأتي في ظل أوضاع معيشية بالغة الصعوبة يعيشها أهل غزة، الذين تعرضوا لهجمات عنيفة خلال الأيام الماضية تسببت في انهيار ودمار 1500 منزل ما بين دمار جزئي وكلي، وإصابة أكثر من 300 حالة غالبيتهم من الأطفال، في ظل أعباء معيشية متزايدة جعلت نصف سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر، وسط حصار مستمر أدى إلى تدهور أوضاع القطاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.

وأوضح العنجري أن حملة "غزة تنادي" تستهدف إيصال المساعدات الإنسانية لآلاف المتضررين، وتشتمل على توفير المواد الغذائية والمساعدات الطبية، وإعانة الأسر المتضررة من القصف والدمار الذي خلفه العدوان.

وأشاد العنجري بالتجاوب والتفاعل الكبيرين من أهل الكويت حفظهم الله منذ الساعات الأولى لإطلاق الحملة، دعماً لأهل غزة وتخفيفاً من معاناتهم، مؤكداً أن قضية فلسطين هي القضية الحية والنابضة في قلوب أهل الكويت حكومةً وشعباً.

كما دعا العنجري جموع المحسنين الكرام إلى المسارعة في بذل الخير للمستضعفين في قطاع غزة، ودعمهم بما يعينهم على أوضاعهم المأساوية، واستشعار عظيم الأجر والثواب بإغاثة المحاصرين، مبيناً أن التبرع للحملة متاح عبر قنوات الجمعية التسويقية المتمثلة في موقع "خير أون لاين" أو الخط الساخن للجمعية 1888808 أو فروع الرحمة المنتشرة داخل دولة الكويت، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يتقبل من المحسنين الكرام صالح الأعمال وأن يجعل ما يجودون به في موازين حسناتهم يوم القيامة.