تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة من المنظمة العربية للسياحة، وذلك تقديرا لجهود سموه المستمرة لدعم وتنمية العمل العربي المشترك في شتى مجالاته وخاصة السياحة، جرى ذلك خلال استقبال سموه لمعالي الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة والوفد المرافق له في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، حيث أثنى سموه على جهود المنظمة وإنجازاتها منذ تأسيسها.



وأعرب آل فهيد عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ما يحظى به العمل العربي المشترك من دعم وتحفيز من دولة قطر الشقيقة، خاصة صناعة السياحة على امتداد الوطن العربي، مشيرا الى أن قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة تمنح لقادة الدول العربية الداعمة لصناعة السياحة، موضحا أن ما تشهده دولة قطر مؤخرا من تطور وازدهار في شتى المجالات يجعلها متميزة على المستويين الإقليمي والعالمي في المجال السياحي، نظرا لما لديها من بنى تحتية ومقومات أهلتها لاستضافة حدث عالمي مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم.