تقدم للمسابقة 183 عرضاً من 24 محافظة مصرية وبداية العروض السبت 12 أغسطس



14 عرضا مسرحيا تتنافس على جوائز «نادي المسرح التجريبي»، ذلك المشروع الذي يقدمه مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت، للعام الثاني عليى التوالي بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور للثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.



تقدم للمشاركة في «نادي المسرح التجريبي» هذا العام 183 عرضا مسرحيا من 24 محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، وتكونت لجنة الاختيار والمناقشة من: المخرج أحمد طه والكاتب سعيد حجاج ومهندس الديكور عمرو الاشرف والمخرج شادي الدالي.



العروض التي تم اختيارها سيتم عرضها بداية من 12 أغسطس حتى 28 من نفس الشهر، وكشف المخرج الدكتور محمد الشافعي عن أسماء ومحافظات العروض المشاركة، وهي: عرض «رودان» لمحافظة بني سويف، عرض «كاليجولا» لمحافظة الإسماعيلية، وعرض «بقعة زيت» من محافظة البحر الأحمر «الغردقة»، وعرضا «نهاية اللعبة» و«لعبة هواء» من أسيوط، وعرض «شارع الصابحة» من المنيا، وعرضا «انعكاس» و«نقطة ومن أول السطر» من محافظة الجيزة، وعرض «الضيف» من القاهرة، وعرض «الإنسان الصرصار» من المنصورة، وعرض «السجن» من الشرقية، وعرض «الحضيض» من البحيرة، وعرضا «ميتا» و«الأولاد الطيبون يستحقون العطف» من محافظة الإسكندرية.



وتنال العروض الفائزة في مسابقة «نادي المسرح التجريبي» بالمهرجان 6 جوائز، ثلاثة منها كعرض أول وثان وثالث بقيمة إجمالية 45 ألف جنيه، وثلاث جوائز أخرى في العناصر المتميزة بقيمة 10 آلاف جنيه لكل جائزة، وستعلن الجوائز جميعها في حفل ختام المهرجان يوم 8 سبتمبر المقبل.



يذكر أن الدورة الـ «29» لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، تقام في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2022، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وتحت رعاية وزير الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم.