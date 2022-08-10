مريم بندق

لفتت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ" الأنباء" إلى أهمية وضرورة الاستعجال في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي نص علي وضع أسماء الشهداء والضحايا من الجيش الأبيض في أحد المواقع البارزة في مستشفى جابر الأحمد ، وذلك تكريماً لدورهم الكبير وجهودهم المقدرة ولتتذكر الأجيال القادمة كل التضحيات التي قدموها للحفاظ على المنظومة الصحية في دولة الكويت وسلامة المواطنين والمقيمين وذلك.

وكلف القرار الذي صدر سبتمبر الماضي كلاً من وزيري الصحة و الإعلام ، بإعداد برنامج وثائقي يبين ويوثق دور الجيش الأبيض وتضحيات الشهداء والضحايا منهم حتى يحفظ التاريخ بطولاتهم.