سينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر المقبل بدلاً من الحادي والعشرين من الشهر نفسه، بعدما قرر المنظمون تقديم المباراة الافتتاحية يوماً واحداً، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر مقربة من ملف كأس العالم اليوم الأربعاء.

وستحتفظ هذه الخطوة التي يجب أن يوافق عليها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل بدء العد التنازلي لمئة يوم على انطلاق النهائيات هذا الأسبوع، بتقليد خوض البلد المضيف المباراة الافتتاحية.



وبموجب الجدول الحالي، تلعب السنغال وهولندا المباراة الأولى في 21 نوفمبر، تليها مباراة الافتتاح الرسمية بين قطر والإكوادور في وقت لاحق من ذلك اليوم.



وقالت المصادر إن تأكيد التغيير كان متوقعًا قريبًا.



وقال مصدر مقرب من الملف لفرانس برس إنه "كانت هناك مناقشات واتفاق بين المنتخبين المعنيين وكان هناك طلب أيضًا من كونميبول، اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم."



وتابع "أردنا اتباع التقليد الذي يقضي بمشاركة حامل اللقب أو البلد المضيف في المباراة الافتتاحية".



ولفت مصدر آخر إلى أنه بالنسبة للجماهير الحائزة تذاكر مباراة يوم 21 نوفمبر فإنه "ستتم إدارتها بطريقة تجعل التأثير ضئيلاً".



وبموجب التغيير، سيتم نقل مباراة هولندا والسنغال من الساعة 1:00 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (10,00 بتوقيت غرينتش) في 21 نوفمبر إلى الساعة السابعة مساءً.



وأضاف المصدر أن "هذا أفضل للفريقين، للقنوات الناقلة ولأطراف وجهات عدة".