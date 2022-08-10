التقى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر اليوم الأربعاء، في ديوان عام وزارة الخارجية، مع السفير ميشيل سيسون، مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون المنظمات الدولية، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها والوفد المرافق إلى الكويت.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، وسبل تطوير التعاون المشترك لتعزيز منظومة الأمن الغذائي الدولي ودعم المنظومة الصحية والدفع بالجهود الدولية في هذا الإطار، كما تم خلال اللقاء مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.