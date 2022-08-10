عاد ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري إلى البلاد الأربعاء قادما من الجمهورية التركية عقب حضوره حفل الافتتاح الرسمي لدورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي انطلقت مساء الثلاثاء.



وتشارك الكويت في الدورة التي تستضيفها مدينة قونية التركية بنحو 60 لاعبا ولاعبة يشاركون بعشر ألعاب هي: ألعاب القوى، والسباحة، والجودو، والكراتيه، والتايكوندو، والرماية، والقوس والسهم، والدراجات الهوائية، وكرة الطاولة، والكيك بوكسينغ.



وكان مقررا أن تقام دورة ألعاب التضامن الإسلامي العام الماضي لكنها تأجلت بسبب تداعيات جائحة (كورونا) وتستضيفها تركيا للمرة الأولى إذ تقام الدورة مرة كل أربعة أعوام ويشرف على نسختها الحالية الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي واللجنة الأولمبية التركية.