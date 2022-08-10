ذكر بيان نشرته وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية يوم الثلاثاء أن الصين حثت على بذل جهود لتسريع بناء حدائق الجيب في جميع أنحاء البلاد لتحسين البيئة المعيشية للمواطنين.

وتهدف الصين إلى بناء ما لا يقل عن 1000 حديقة جيب في عام 2022. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يجب على كل منطقة على مستوى المقاطعة أن تسعى جاهدة لبناء ما لا يقل عن 40 حديقة من هذا النوع هذا العام، حسبما ذكر البيان.

وأضاف البيان أنه يتعين على السلطات المحلية إعطاء الأولوية لاختيار النباتات المحلية للحدائق، وإيلاء الاعتبار الكامل لاحتياجات السكان المجاورين في بناء الحدائق.

وأشار البيان الى أن حدائق الجيب تعني المساحات العامة الخارجية الصغيرة التي تغطي مساحة تتراوح بين 400 و10000 متر مربع.