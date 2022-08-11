في إطار مبادرات بنك وربة المجتمعية لدعم الجهود الرامية لتطوير رأس المال البشري المتمثل في فئة الشباب وبالتعاون مع الهيئة العامة للشباب، أوضحت رئيسة مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة معالي الرشيد أن بنك وربة يحرص على دعم مشاريع الدولة تجاه الكوادر الوطنية بهدف تأهيل وتدريب الشباب الكويتي وخلق مسارات مهنية لهم، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.



وأضافت الرشيد أن بنك وربة يثمن الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للشباب على رعاية وتطوير الطاقات الشبابية الوطنية من خلال توفير فرص العمل ومساعدتهم على تحديد مساراتهم الوظيفية بتعريفهم بطبيعة العمل في القطاع الخاص وتوفير برامج تدريبية لصقل قدراتهم تشجيعا للشباب الوطني على الالتحاق بالعمل في هذا القطاع الحيوي ودعم تأهيل الكفاءات الكويتية.



وقالت الرشيد إن هذا الدعم يعد واجبا وطنيا يهدف من خلاله البنك للاستثمار بالكوادر الوطنية وتطويرها للمساهمة في دعم المسيرة التنموية بالكويت والمشاركة في بناء الوطن، فبنك وربة كان ومازال سباقا في تأهيل وتطوير الكوادر، ولا سيما الوطنية منها عبر برامج تدريب وتطوير متخصصة في التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى الاستثمار والعمليات المصرفية، كما يتم تنفيذ برامج تطوير القيادات، حيث إن استثمار طاقات شباب الكويت هو استثمار وطني تنفيذا لرؤية الكويت 2035.