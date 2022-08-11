قالت ميتا بلاتفورمس المالكة لـ«فيسبوك» إنها جمعت 10 مليارات دولار في أول طرح لها على الإطلاق للسندات، بينما تتطلع لتمويل عمليات إعادة شراء للأسهم واستثمارات لإعادة هيكلة نشاطها. و«ميتا» هي الوحيدة بين شركات التكنولوجيا الكبرى التي تخلو دفاترها من الديون. وأصدر عمالقة آخرون للتكنولوجيا سندات مؤخرا، ومن بينها آبل وإنتل اللذان جمعا 5.5 مليارات دولار و6 مليارات دولار على الترتيب، نقلا عن «رويترز». وفي أواخر يوليو، أعلنت ميتا عن توقعات قاتمة وسجلت أول هبوط فصلي على الإطلاق في الإيرادات مع تضرر مبيعات إعلاناتها الرقمية من مخاوف الركود وضغوط المنافسة.