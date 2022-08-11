أجرى البنك التجاري الكويتي السحب على جائزة نقدية قيمتها 2022 دينارا (رمزا لخريجي عام 2022) تمنح لفائز واحد من الطلبة والطالبات خريجي الثانوية للعام الدراسي 2021- 2022.

ويأتي هذا السحب ضمن حملة «نسبتك تسوى كاش» المقدمة من البنك التجاري، والتي نظمها البنك لمكافأة خريجي الثانوية العامة لعام 2022، إيمانا منه بأهمية دعم وتشجيع الطلبة والطالبات الخريجين وحرصا من البنك التجاري الكويتي على تقديم أفضل الخدمات لشريحة الشباب بهدف تلبية احتياجاتهم. وقد تم إجراء السحب مؤخرا في مبنى البنك التجاري الرئيسي، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة ابتسام المنيع. وقد تم تتويج فجر معجب العتيبي بجائزة نقدية قيمتها 2022 دينارا.

ومن المعروف أن حساب «YOU» حساب مخصص لفئة الشباب والذين يقومون بتحويل المكافأة الاجتماعية الشهرية إلى البنك التجاري، حيث تتاح لهم الفرصة للاستفادة من مميزات عديدة عند فتحهم الحساب بقيمة 10 دنانير فقط، والحصول على هدية نقدية بقيمة 50 دينارا عند تحويل المكافأة الاجتماعية إلى البنك التجاري الكويتي، بالإضافة إلى فرص لدخول السحوبات الشهرية للفوز بجوائز قيمة، إلى جانب الحصول على بطاقة مسبقة الدفع مجانية للسنة الأولى للعملاء الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما، فضلا عن الاستفادة من الخصومات والعروض الترويجية على مدار العام، حيث يحصل العملاء على فرصة للدخول في سحبين شهريا للفوز بجائزة نقدية بقيمة 250 دينارا، ويمكن للعميل فتح حساب YOU للشباب الآن بكل سهولة عن طريق تطبيق التجاري CBK Mobile، أو عن طريق زيارة أقرب فرع من فروع البنك التجاري في الكويت.