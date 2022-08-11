وقّعت مجموعة «إيكويت»، مذكرة تفاهم مع شركة أمنية لإدارة المشاريع، الشركة المختصة بتدوير البلاستيك، في إطار مساعيها لاستكمال حلقة اقتصاد البلاستيك عبر تنفيذ برنامج مجتمعي مشترك للتدوير، وذلك التزاما من «إيكويت» بالتنمية المستدامة.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن توقيع الاتفاقية تم بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيكويت» ناصر الدوسري، والرئيسة التنفيذية لشركة أمنية سناء الغملاس، حيث تأتي هذه الخطوة لتعزيز الشراكة بين الجانبين وتطوير المبادرات البيئية الرامية إلى ترشيد استهلاك الموارد وخفض النفايات في البلاد.



ومن المنتظر بموجب الاتفاقية أن تزود مجموعة «إيكويت» شركة «أمنية» بـ 45 حاوية تدوير للبلاستيك بعد تصميمها وتنفيذها، لتوزيعها في مواقع مختلفة في الكويت. وتهدف المبادرة إلى تشجيع المجتمع على تقليل النفايات البلاستيكية. كذلك ستدعم «إيكويت» المبادرة بصيانة ضاغطين يستخدمان لجمع النفايات وفرزها وتدويرها.



وبهذه المناسبة، أعرب الدوسري عن فخره بالشراكة بين «إيكويت» و«أمنية»، وبتوسعة أفق التعاون بين الجانبين عبر دعم جهود الشركة لتطوير مبادرات التدوير في الكويت وتعزيزها، مؤكدا التزام المجموعة بتقليل استهلاك الموارد وخفض النفايات، وصولا إلى الهدف المتمثل بتقليص بصمتها الكربونية ومساعدة قطاع الصناعات البلاستيكية على التحول إلى الاقتصاد الدائري.



من جانبها، أعربت الغملاس عن سرورها باستمرار الشراكة مع «إيكويت» لأكثر من 5 سنوات، معتبرة أنها تقدم «نموذجا مستداما لتدوير البلاستيك»، حيث قالت: «لقد حققت أمنية الكثير من الإنجازات للحد من النفايات البلاستيكية، ولكننا بحاجة لإشراك مجموعة متنوعة من الأطراف صاحبة المصلحة على امتداد سلسلة التوريد للوصول إلى الاقتصاد الدائري بهذا القطاع».