أعلنت شركة الكويت للتأمين عن نتائج النصف الأول للعام الحالي، حيث بلغ صافي أرباح الفترة الحالية 9.9 ملايين دينار، وذلك مقابل 9.4 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت ربحية السهم للنصف الأول من العام الحالي 53.6 فلسا للسهم الواحد، مقابل 50.9 فلسا لنفس الفترة من العام الماضي.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن إجمالي الأقساط التي تم الاكتتاب بها وقبل تسويتها بالأقساط المقبوضة مقدما للسيارات والحياة بلغ 29.4 مليون دينار، مقابل 24.8 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة قدرها 4.6 ملايين دينار وبنسبة ارتفاع 18.4%.



وبلغت الإيرادات التشغيلية للفترة الحالية 6.3 ملايين دينار، مقابل 5.7 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت حقوق المساهمين 123 مليون دينار، مقابل 105 ملايين دينار لنفس الفترة العام الماضي، والدخل من الاستثمار للفترة الحالية 7.6 ملايين دينار، مقابل 7.1 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعد طرح خسائر تقييم الاستثمار للفترة الماضية.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة سامي شريف إن ما حققناه من نتائج في النصف الأول من هذا العام يعزز تفاؤلنا بنتائج النصف الثاني من العام، حيث شهدنا بالنصف الأول مع ارتفاع أسعار النفط تحسنا في المالية العامة ونتوقع زيادة الإنفاق الحكومي الذي يعزز البيئة التشغيلية ويفعل النشاط في جميع قطاعات الأعمال وذلك رغم المخاوف من ركود اقتصادي عالمي وتصاعد وتيرة الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع التضخم.



وأضاف شريف أنه إلى جانب الأرباح والأقساط مازالت الشركة تحافظ على التصنيف الائتماني من وكالتي AM Best وMoody عند A- وA3 على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة ونفخر باستمرارية الحصول على هذه التصنيفات باعتبارنا في مقدمة الشركات المحلية والإقليمية في قطاع خدمات التأمين.



وأشار إلى أن الشركة أخذت خطوات عملية نحو التوسع الجغرافي خارج الكويت، وكذلك مستمرة وبقوة في خططها لمواكبة تطور خدمات التأمين تكنولوجيا، وقامت الشركة بقفزات نوعية بهذا الخصوص، بالإضافة إلى ذلك فإن الشركة مستمرة في مسؤولياتها الاجتماعية وفي مجالات متعددة.



وتابع بالقول: «مازلنا نتطلع إلى الكثير مما يجب عمله في الفترة المقبلة لتمكين الشركة من مواجهة التحديات المستقبلية التي قد تنتج عن التطورات الإقليمية والعالمية. وأنتهز هذه الفرصة لشكر كل من ساهم في تحقيق أهدافنا من مجلس الإدارة والمساهمين والموظفين».