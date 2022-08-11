القاهرة - هالة عمران



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم تسليم المديريات التعليمية امس استمارات النجاح الرسمية المؤمنة لخريجي الثانوية العامة 2022، وستكون متاحة اليوم في المدارس، حيث يمكن للطالب تسلمها للحصول على الرقم السرى للتقديم لمكتب التنسيق.



كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت رابط التظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022، حيث يتاح للطالب التقدم إلكترونيا عبر الرابط التالي:



https://tazalom.emis.gov.eg/؟fbclid=IwAR2KmK-xibq_0-OI7Vm0jDnbgD2h9bmPohZd-2GiCzYguriXyRNTwuDEdVQ



وتستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تظلمات الثانوية العامة على النتيجة، وفيما يلي تفاصيل وخطوات التظلم:



- جميع خطوات التقدم بتظلم تتم إلكترونيا.



- متاح التظلم على نتيجة جميع المواد الدراسية.



- يسدد الطالب رسوم 300 جنيه عن كل مادة دراسية.



- يتابع الطالب موعد الاطلاع على كراسة الإجابة عبر موقع الوزارة.



- يذهب جميع الطلاب إلى الكنترول الرئيسي بمدينة السادس من أكتوبر.



- يحصل الطالب المتظلم على صورة البابل شيت ونموذج إجابة.



- يطلع الطالب على إجابته المتمثلة في تظليل الدائرة الصحيحة ومقارنتها بنموذج الإجابة.



- في حالة زيادة درجات الطالب يتم استرداد رسوم التظلم.