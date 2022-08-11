القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، إطلاق 52 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 11 إلى 20 الجاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».



وأوضح د.حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة والمستشفيات الجامعية.



وأضاف «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم الخميس، بمنطقتي خفرع 5 مركز صان الحجر محافظة الشرقية، وحدربة - مرسى حميرة مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، مشيرا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.



وتابع «عبدالغفار»: أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى يومي 12 و13 أغسطس بمناطق وادي الطرفة - وادي سعال مركز كاترين محافظة جنوب سيناء، وابوسعادة الكبرى مركز كفر سعد محافظة دمياط، والناصرية حي جنوب العياط محافظة الجيزة، والجزائر مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، و49 الدرافيل مركز بلقاس محافظة الدقهلية، ومحلة روح مركز طنطا ثان محافظة الغربية.



وقال «عبدالغفار» إنه سيتم إطلاق 7 قافلة طبية أخرى يومي 13 و14 أغسطس بمناطق الكومي مركز طامية محافظة الفيوم، ووحدة طب الأسرة بمرسى علم محافظة البحر الأحمر، ونصر جمعة مركز سمسطا محافظة بنى سويف، ومسارة مركز ديروط محافظة أسيوط، وكوم اشكيلو مركز جرجا محافظة سوهاج، والمستقبل مركز العبور محافظة القليوبية، والكفر الجديد محافظة كفر الشيخ.



ولفت «عبدالغفار» إلى إطلاق 3 قوافل طبية، يومي 14 و15 الجاري، بمناطق الشركة 55 مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، والجزيرة محافظة أسوان، والدخيلة حي العجمي محافظة الإسكندرية.



كما سيتم إطلاق 8 قوفل طبية أخرى، بمناطق الهمة مركز مطاي محافظة المنيا، ومركز شباب الجزيرة الخضراء مركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية، والـ 600 مركز حوش عيسى محافظة البحيرة، وأم الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، ومركز طبي الحي السادس حي مدينة نصر غرب محافظة القاهرة، والقباحي الشرقي محافظة الأقصر، ومنشأة النصر مركز شربين محافظة الدقهلية، والنجيلة البحرية مركز النجيلة محافظة مطروح، وذلك في يومي 15 و16 الجاري.