ناهد إمام



قال د.ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إنه تم إنشاء الكلية المصرية- الصينية لتلبية احتياجات سوق العمل في المنطقة التنموية الواعدة داخل إقليم القناة وسيناء وكأحد ثمار قناة السويس الجديدة.



جاء ذلك خلال اعتماد رئيس جامعة قناة السويس امس نتيجة بكالوريوس الكلية المصرية- الصينية للتكنولوجيا التطبيقية جميع التخصصات (اتصالات - إلكترونيات - ميكاترونك) وبذلك تكون الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية قد انتهت من إعلان نتائجها لكل الفرق الدراسية بجميع التخصصات.



وأضاف مندور - في بيان صحافي - أن النسبة العامة للنجاح بلغت 95.79%، مشيرا إلى أن الجامعة ستقوم بتنظيم حفل يوم الإثنين المقبل بحضور وفد رفيع المستوى من الجانبين الصيني والكويتي، ومؤسسة مصر الخير شركاء النجاح في وضع اللبنة الأولى للكلية.