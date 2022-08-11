أصدرت عقوبات إغلاق بحقها وسحب ترخيص وتحويل للنيابة

عبدالكريم العبدالله

رصدت لجنة المخالفات الجسيمة بوزارة الصحة مخالفات على 12 صيدلية خاصة وشركة استيراد مكملات غذائية.

وقامت اللجنة التي تضم وكلاء من وزارة الصحة ورئيس الجمعية الصيدلانية بإصدار عقوبات اغلاق شهر لـ 4 صيدليات.

‏كما تم اغلاق 7 صيدليات 3 أشهر لتكرار المخالفات الجسيمة، فضلا عن سحب ترخيص صيدلية. وقامت اللجنة ايضا بسحب ترخيص شركة استيراد المكملات الغذائية لمخالفة ممارسة بيع ادوية طبيه.

هذا وقد قامت اللجنة بتحويل جميع المخالفين الى النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية بهذا الشأن.

ويأتي هذا في اطار جهود وزارة الصحة لتنظيم الصيدليات الخاصة.