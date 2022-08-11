توج لاعب منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية سيد العلي اليوم الخميس بالميدالية الفضية في سباق الفردي ضد الساعة ضمن منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة المقامة في مدينة قونية التركية.

وأنهى اللاعب السباق في المركز الثاني بزمن بلغ 29ر55ر30 دقيقة.

كما تمكن أبطال وبطلات منتخبنا الوطني للرماية طلال الرشيدي وعبدالرحمن الفيحان وناصر المقلد وهاجر عبدالملك وسارة الحوال من التأهل الى نهائي مسابقة (فردي تراب).

وتشارك الكويت في الدورة التي تستضيفها مدينة قونية بنحو 60 لاعبا ولاعبة يتنافسون في 10 ألعاب بينها القوى والسباحة والجودو والكاراتيه والتايكوندو والرماية والقوس والسهم والدراجات الهوائية وكرة الطاولة.

وتستمر الدورة حتى 18 من اغسطس الجاري بمشاركة نحو ستة الاف رياضي من أكثر من 50 دولة اسلامية.