د. عبدالله السند: يصل للمريض إشعار فوري عند صرف الأدوية من خلال قائمة «إشعارات» تطبيق «سهل»

الأدوية المتكرر صرفها «للأمراض المزمنة» ستظهر في قائمة «إشعارات» التطبيق وستكون موثقة في قائمة «بيانات» التطبيق أيضاً

إشعارات الخدمة الجديدة تحتوي على أنواع الأدوية المصروفة والجرعات وتاريخ ووقت صرف الوصفة والمركز الصحي واسم الصيدلي/ الطبيب

نثمن جهود جميع العاملين لإنجاز هذا العمل وتقديم كل ما يسهل على المواطنين من خدمات صحية رقمية

الوكيل المساعد للصحة الرقمية م.أحمد الغريب: إرسال إشعارات صرف الأدوية للأطفال أقل من 16 عاماً لولي أمر الطفل خلال المراحل القريبة المقبلة من تطوير الخدمة

ضرورة مراجعة المركز الصحي حال وصول إشعار بصرف دواء من دون علم صاحب العلاقة والإبلاغ عن ذلك

تفعيل الخدمة الجديدة شمل في المرحلة الأولى مراكز الرعاية الصحية الأولية على أن يشمل قريباً في المرحلة الثانية المستشفيات والمراكز التخصصية



عبدالكريم العبدالله

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عن تفعيل ربط صرف الأدوية في مراكز الرعاية الصحية الأولية «في المرحلة الحالية» عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل)، وذلك بتوجيهات ومتابعة من وزير الصحة د.خالد السعيد، ووكيل الوزارة د.مصطفي رضا.



وأوضح د.السند في تصريح صحافي أن الخدمة الجديدة تتمثل في ظهور إشعار فوري للمريض عند صرف الأدوية من خلال قائمة «إشعارات» التطبيق، بالوصفة الطبية وبيان بالوصفة الخاصة بالأدوية المتكرر صرفها للأمراض المزمنة، والتي بالإضافة إلى ظهورها في قائمة إشعارات التطبيق، ستكون موثقة في قائمة «بيانات» التطبيق ذاته، ويحتوي ذلك على أنواع الأدوية المصروفة والجرعات وتاريخ ووقت صرف الوصفة والمركز الصحي واسم الصيدلي/ الطبيب، مثمنا جهود جميع العاملين لانجاز هذا العمل وتقديم كل ما يسهل على المواطنين من خدمات صحية رقمية.



هذا، وقد بين الوكيل المساعد لشؤون الصحة الرقمية في وزارة الصحة م.أحمد الغريب أن إرسال إشعارات صرف الأدوية للأطفال أقل من 16 عاما سيكون لولي أمر الطفل خلال المراحل القريبة القادمة من تطوير الخدمة.



وقد بين م.الغريب ان تفعيل الخدمة الجديدة شمل في مرحلتها الأولى مراكز الرعاية الصحية الأولية، على أن تشمل قريبا في المرحلة الثانية المستشفيات والمراكز التخصصية على أن يتم في تطوير الخدمة تاليا لتشمل عموم مستشفيات البلاد.



وفي إطار حوكمة صرف الأدوية والرقابة عليها، أكد م.الغريب ضرورة مراجعة المركز الصحي حال وصول إشعار بصرف دواء دون علم صاحب العلاقة.