تقديم ورقتين عمل حول مشروع الوقود البيئي.. ومقترح بإنشاء منصة إلكترونية موحدة للتقنيات والتكنولوجيا

دعوة وزارات النفط والشركات بدول المجلس للمشاركة في مسابقة وزارة النفط للتحول الرقمي (هاكثون 2022)



عقدت لجنة البترول والغاز لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربى الاجتماع الرابع للجنة فى الثامن من اغسطس 2022، وذلك عبر تقنيه الاتصال المرئي، وشاركت وزارة النفط فى الاجتماع عبر فريق من برنامج الشئون الفنيه وإدارة العلاقات العامه لتمثيل دولة الكويت، وذلك برئاسه مديرة العلاقات العامة والإعلام فى وزارة النفط الشيخه تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح.

وقالت وزارة النفط فى بيان صحفى، ان الاجتماع الرابع للجنه البترول والغاز لدول المجلس، عقد برئاسه السيد/ فريد العسلى المستشار بوزاره الطاقه فى المملكة العربيه السعوديه (دوله الرئاسه).

وتشكل فريق وزارة النفط من مدير إدارة الحفر والإنتاج فهد عبدالرحمن الهولي، ومدير إدارة الإستكشاف والتطوير أحمد إبراهيم العيسى، وكبير مهندسين إختصاصيين - إدارة البيئة والسلامة منى عبدالله ملك، ومهندس اختصاصي بترول- إدارة البيئة والسلامة رزان الدعيج، وكبير مهندسين إختصاصيين كيمياء- إدارة البيئة والسلامة هديل درويش العرادي.

وذكرت الوزارة ان الاجتماع أقر جميع بنود جدول الاعمال حيث تم استعراض محضر الاجتماع الثالث للجنه البترول والغاز لدول المجلس، واستعراض مقترحات دوله الكويت حول لجنه المختصين بالإعلام البترولى، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مصغر لدراسه مقترحات دوله الكويت، ومناقشه التحضير لملتقى الإعلام البترولى الخامس من حيث موعد الاجتماع والدولة المستضيفه، وقد تم الاتفاق على ان تقوم الامانه العامه بمخاطبه الدول الاعضاء لإبداء رأيها بشأن تحديد مكان وموعد الملتقى.

تحديث الاستراتيجية

كما ناقش الاجتماع تحديث ومراجعه الاستراتيجيه الخاصه بلجنه البترول والغاز لدول المجلس، وذلك بناءً على ما ورد فى الخطه الخمسيه، وقرر المجتمعون بأن تقوم دولة لكويت بتحديث الاستراتيجيه ومن ثم إرسالها إلى الأمانة العامه لتقوم بدورها بالتعميم على دول الاعضاء لإبداء مرئياتهم على التحديثات المدخله عليها، وتم استعراض نتائج التعاون بين الامانه العامه لمجلس التعاون والمملكه العربيه السعوديه (دوله الرئاسه) حيث تم استعراض نتائج التعاون بين الامانه العامه والمملكه العربيه السعوديه لنتائج الاجتماع الذي عقد بين المختصين فى 10 أبريل الماضي بمقر الامانه العامه والذى تضمن التأكيد على أهميه التركيز على القواعد الرئيسيه للعمل فى مجال الطاقه والتغير المناخي وهى أمن الطاقه والتنميه الاقتصاديه والتغير المناخي.

كما تم التنسيق لإعداد ورشة عمل في مجال التعاون بين دول المجلس لدعم جهود منطقه الشرق الأوسط في تحقيق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وإعداد تقرير لدول مجلس التعاون لتفعيل ما ورد بإعلان الرياض في هذا المجال لتبنيه خلال القمة القادمة، على أن يتم الإنتهاء منه في بداية شهر سبتمبر 2022م، ذلك لرفعة إلى لجنة التعاون البترولي بدول المجلس، وتشكيل فريق عمل داخلي بين الأمانة العامة ووزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية لغرض العمل على الإعداد والتنسيق لورش العمل التي تم مناقشتها.

وتم إستعراض التحضيرات الجارية لعقد ورشة عمل بعنوان (طرق تعزيز تكامل العمل الإقتصادي في مجال الطاقة والتغير المناخي) المزمع عقدها يومي 22-23 أغسطس الجاري في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض.

فضلاً عن إستعراض نتائج وتوصيات الحوار المشترك بين الإتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في مواضيع الطاقة والمناخ حيث تم عقد الحوار في 10-11 مايو الماضي.

ورقتين عمل

وأشارت وزارة النفط إلى أن دولة الكويت قدمت ورقتين إستعرضت فيهما منجزات مشروع الوقود البيئي، والذي قامت بتقديمه مهندس إختصاصي بترول إدارة البيئة والسلامة رزان الدعيج، ومقترح بإنشاء منصة إلكترونية موحدة للتقنيات والتكنولوجيا، تتيح مشاركة الأفكار والإبداعات والتحديات وأهم الممارسات الصناعية في صناعة النفط والغاز بين دول المجلس.

واختتمت وزارة النفط مشاركتها في الاجتماع حيث دعت دول المجلس لتشجيع وزاراتها المعنية بصناعة النفط والغاز والشركات البترولية لديها المشاركة في مسابقة وزارة النفط للتحول الرقمي (هاكثون 2022)، وذلك من خلال تقديم على الاقل 3 مشاريع لكل دولة في مجالات التحول الرقمي وأحدث الممارسات الصناعية والذي قام بتقديمهما مدير إدارة الحفر والإنتاج فهد الهولي.