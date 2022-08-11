أطلقت "الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية" حملة إغاثية عاجلة لدعم ومساندة المتضررين من المجاعة والجفاف بالصومال، تحت شعار "نعين ونعاون - الصومال يستغيث"

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس نصار العبد الجليل: إن ملايين الأشخاص في الصومال يعانون من الجوع وتردي الأوضاع المعيشية، فيما يواجه ملايين الأطفال سوء التغذية الحاد، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية كبيرة.

وأضاف العبد الجليل، أن وتيرة الجوع والجفاف تشهد تطوراً ملحوظاً، يتطلب تدخلاً سريعاً وتعاوناً من الجميع لنجدة المنكوبين والمتضررين من تلك المجاعة.

وتابع: أطلقنا في "الوقف الإنساني" تلك الحملة الإغاثية عوناً لأهلنا في الصومال، بالطرود الغذائية، وصهاريج المياه، للمسارعة في تلبية احتياجاتهم وحفاظاً على أرواحهم.

كما حث رئيس مجلس الإدارة جموع المتبرعين والمحسنين الكرام على تقديم يد العون والمساعدة لأهل الصومال، موضحاً أن المتبرع بإمكانه المساهمة في حملة الجمعية من خلال الموقع الإلكتروني alensaniya.org.kw أو بالاتصال على الخطوط الساخنة للجمعية 22523426- 22523428، سائلاً العلي القدير أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يكتب لهم أجر إغاثة الملهوف.