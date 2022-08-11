حظيت أغنية المطربة أنغام "عارفة قيمتي" التي طرحتها على قناتها الرسمية على (يوتيوب) بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت 840 ألفا و775 مشاهدة بعد يومين من طرحها .

وواصلت أنغام الترويج لأغنيتها،عبر حساباتها بموقع التواصل الاجتماعي، حيث غيرت غلاف صفحتها بموقع (فيسبوك) ووضعت بوستر الأغنية، وأعادت نشر تعليقات الجمهور على الأغنية .



وتعد الأغنية ثانية أغانيها في موسم الصيف الحالي وطرحتها أول أمس الثلاثاء،وهي كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفي وتوزيع تميم .



وكانت "لوحة باهتة" أول أغاني أنغام في الصيف وأصدرتها عبر (يوتيوب) في شهر مايو الماضي، وهي كلمات نادر عبد الله وألحان تامر عاشور وتوزيع طارق مدكور .



يشار إلى أن آخر أعمال أنغام الغنائية، أغنية "أنا مش ضعيفة" تتر مسلسل "فاتن أمل حربي" للنجمة نيللي كريم، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهي من كلمات مدحت العدل وألحان أحمد العدل وتوزيع موسيقي نادر حمدي وتسجيل محمد إسماعيل.