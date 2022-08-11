يصر مسؤولو مطار هيثرو في لندن على أن فوضى السفر الأخيرة بدأت تهدأ بعد إبلاغ شركات الطيران بخفض برامج رحلاتها في

ظل عمليات التأجيل والإلغاء.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، نقلا عن الرئيس التنفيذي للمطار، جون هولاند-كاي، أن الركاب يشهدون "رحلات أفضل وأكثر موثوقية" منذ بدء وضع سقف لرحلات المغادرة.



وأصدر مسؤولو هيثرو ومطار جاتويك، تعليمات لشركات الطيران بخفض جداول رحلاتها عقب مشاهد فوضوية حيث تسبب النقص في العاملين في أن يواجه المطاران مشكلة في التصدي لزيادة مفاجئة في الطلب على العطلات الخارجية.



ولم يفصح مطار هيثرو عن تفاصيل بشأن متى قد يتم زيادة الرحلات.



ومن المرجح أن يواجه المطار وابلا من مطالب التعويض من شركات السفر وخطوط الطيران المتضررة، وقد ألقى الكثير منها باللائمة في اضطراب السفر على المطارات مباشرة.