أظهرت نتائج دراسة صينية، أن الرمان الذي تعرف فوائده الكثيرة منذ آلاف السنين، يمكنه مفاجأة هواة النظام الغذائي الصحي ونمط الحياة ـ بفائدة جديدة.



وكما هو معروف تحتوي حبات الرمان على نسبة عالية من فيتاميني C وB والأحماض العضوية والسكريات والألياف الغذائية ومختلف العناصر المعدنية. ولكن مع ذلك قرر العلماء الصينيون دراسة خصائص بذور الرمان.



ووفقا لموقع WeChat الصيني، اكتشف الباحثون في بذور الرمان مواد البوليفينول وفيتامينات وأحماض عضوية مختلفة لها خصائص مضادة للأكسدة. وإن تناول هذه البذور يؤثر إيجابيا في عمل الجهاز الهضمي ويحسن عملية التمثيل الغذائي والشهية. وبالإضافة إلى ذلك، يتم أثناء مضغ هذه البذور تطهير تجويف الفم من البكتيريا.



واستنادا إلى هذه النتائج، ينصح الباحثون الصينيون بتناول حبات الرمان مع البذور، مشيرين إلى أن الرمان الذي يعد لونه ورديا فاتحا تكون بذوره لينة عادة.

المصدر: «فيستي. رو»