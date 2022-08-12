أدى رفع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أسعار مبيع البنزين «المدعوم» و«الحر»، إلى تضاعف الأزمات المحلية كالنقل، وإلى تراجع ترتيب سورية كأرخص دولة تبيع البنزين «المدعوم» حكوميا بين الدول العربية بحسب تقرير لموقع «عنب بلدي».



وفي 11 يونيو الماضي، وبحسب موقع «غلوبال بترول»، تصدرت سورية حينها قائمة الدول العربية الأرخص من حيث سعر لتر البنزين، بينما حلت في المركز الرابع عالميا بعد فنزويلا، وليبيا، وإيران. وحدد الموقع حينها سعر اللتر 0.286 دولار، عبر تقسيم سعر اللتر «المدعوم» المحدد حينها بـ1100 ليرة على سعر صرف الليرة السورية بحسب «السوق السوداء» (3850 ليرة للدولار وقتها).



ولا تتطرق هذه الإحصائيات عادة لمقارنة سعر البنزين المنخفض بمتوسط دخل السوريين، والذين يعتمدون بأغلبيتهم على شراء البنزين بسعره «الحر» في ظل المخصصات القليلة «للمدعوم». وحتى لو كانت الإحصائيات صحيحة، يشكل الرقم الناتج أزمة أيضا للمواطنين السوريين الذين يتراوح متوسط دخلهم الشهري بالقطاع الخاص والعام، حول 35 دولارا، بحسب موقع «Salaryexplorer».



وفي الوقت الحالي وبعد رفع سعر لتر البنزين «المدعوم» ليصبح 2500 ليرة، وما يقابله بسعر الدولار بحسب «السوق السوداء» (4250 ليرة مقابل 1 دولار) بقيمة 0.595 دولار، أصبح ترتيب سورية بحسب آخر تحديث لبيانات الموقع الإحصائي، الثامن عربيا، والـ19 عالميا.



ويعتمد موقع «غلوبال بترول» حاليا على سعر البنزين «الحر» في إحصائياته بالنسبة لسورية، وهو الأقرب للواقع، بسبب شرائه من قبل أغلب السكان لتأمين حاجة سياراتهم من الوقود، ليبلغ سعر اللتر بالدولار 1.04، ويصبح ترتيب سورية على الموقع الـ11 عربيا، والـ37 عالميا.