عبدالكريم العبدالله

نتابع عن كثب الإجراءات القانونية التي تحفظ حق الطبيب وفق ما ورد بقانون مزاولة المهنة رقم 70 لسنة 2020 وصوناً وحماية لكل حقوق الكوادر الطبية إزاء هذه التصرفات المرفوضة والمستهجنة

تستنكر وزارة الصحة حادث الاعتداء المؤسف على طبيب في مستشفى الولادة، كما تعلن الوزارة عن قيامها بالتواصل مع ذوي الطبيب الذي تم اسعافه إلى طوارئ أحد المستشفيات، وإدخاله جناح الجراحة لإجراء بعض التدخلات الطبية جراء هذا الاعتداء.

وأكدت الوزارة أن قانون مزاولة المهن الطبية حفظ للكوادر الطبية حقوقها إزاء هذه التصرفات المرفوضة، وأن الوزارة تتابع مجريات التحقيق في تلك الواقعة مع الجهات المختصة في البلاد، لحفظ كامل حقوق الطبيب التي وردت بقانون مزاولة المهنة رقم 70 لسنة 2020، وصوناً وحماية لكل حقوق الكوادر الطبية، إزاء هذه التصرفات المرفوضة والمستهجنة، متمنية له الشفاء العاجل، وللجميع الحفظ والسلامة.