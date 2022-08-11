الدوحة- فريد عبدالباقي

حددت اللجنة المنظمة لكأس سوبر لوسيل يوم 18 أغسطس الجاري، موعداً لطرح تذاكر الحدث المرتقب بين بطلي الدوريين المصري والسعودي، والتي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وستُطرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في أربع فئات تبدأ من 40 ريالا قطريا للفئة الرابعة، و80 ريالا للفئة الثالثة، و150 ريالا للفئة الثانية، و200 ريال للفئة الأولى.

ويتعين على المشجعين بعد شراء التذاكر التقديم للحصول على بطاقة هيا الرقمية الإلزامية عبر الموقع المخصص لذلك، وسيجري لاحقاً الكشف عن المزيد من التفاصيل حول آلية شراء التذاكر والحصول على بطاقة هيّا.

وستنظم الفعالية في التاسع من سبتمبر المقبل عند الـ9:00 مساءً بتوقيت الدوحة على استاد لوسيل، أكبر استادات مونديال قطر 2022 الثمانية، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجّع.