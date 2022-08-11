يقف العالم على قدم واحدة مع تعرّض محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، الأكبر في أوروبا، للقصف مجددا وسط تحذيرات من حدوث كارثة جديدة على غرار كارثة مفاعل تشيرنوبيل عام 1986.

وقد تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشن الضربات الجديدة، تزامنا مع انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث التداعيات.

وقال مندوب روسيا في الأمم المتحدة انه " إذا استمر قصف زابوريجيا ستكون مواجهة كارثة نووية مسألة وقت" . وقال ان إطلاق الصواريخ لا يزال مستمرا على المحطة النووية ، متهما القوات الأوكرانية بمهاجمة المحطة "بذخائر عنقودية. واشار الى تدمير مواقع عدة داخل محطة زابوريجيا، محذرا من كارثة اكبر من تشيرنوبيل.

من جهتها حذّرت مجموعة "انيرغواتوم" الأوكرانية المشغّلة للمحطة من أن "الوضع يزداد سوءًا"، مشيرة إلى "وجود مواد مشعة في مكان قريب وتضرر أجهزة عدة لاستشعار الإشعاعات".

وقال يفغيني باليتسكي، رئيس الإدارة المدنية والعسكرية التي أقامتها موسكو في هذه المنطقة الواقعة في جنوب البلاد ويسيطر عليها الروس "حاليا لم يسجّل أي تلوّث في المحطة ومستوى النشاط الإشعاعي عادي"، مشددا على أن "أطنانا عدة" من النفايات الإشعاعية مخزّنة في المكان.

وأعلنت شركة إنيرغواتوم تسجيل "خمس ضربات جديدة في المحيط المباشر لمستودع للمواد المشعة" متهمة القوات الروسية بشنها. وقال الجيش الاوكراني انه رصد اشعاعات ودخان يتصاعد من المحطة.

ورد المسؤول الموالي للروس فلاديمير روغوف العضو في الإدارة التي شكلتها موسكو في المنطقة عبر تلغرام باتهام "مقاتلي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي" بشن الضربات.

من جهتها دعت الولايات المتحدة روسيا إلى وقف كل عملياتها العسكرية داخل المحطات النووية الأوكرانية ومحيطها مؤكدة تأييدها إقامة منطقة منزوعة السلاح حول زابوريجيا.

واعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في بيان عن أسفه وقال " بدلا من خفض التصعيد، وردت تقارير على مدى الأيام العديدة الماضية، عن مزيد من الحوادث المقلقة للغاية والتي يمكن أن تؤدي إذا استمرت، إلى كارثة".

وتابع "لنكن واضحين أن أي ضرر محتمل يلحق بمحطة زابوروجيا أو أي منشآت نووية أخرى في أوكرانيا، أو في أي مكان آخر، يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة ليس فقط على المنطقة المجاورة، ولكن على الإقليم وما هو أبعد منه. هذا غير مقبول على الإطلاق".

وناشد غوتيريش "جميع الأطراف المعنيين التحلي بالحكمة والتعقل".

وشدد على "وجوب عدم استخدام الموقع في سياق العمليات العسكرية" وضم صوته الى الولايات المتحدة داعيا إلى إنشاء "محيط منزوع السلاح لضمان أمن المنطقة".

من جانبها، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان أن مديرها العام رافايل غروسي أبلغ مجلس الأمن "بالوضع على صعيد الأمن والسلامة النووية" في المجمّع وبـ"الجهود التي يبذلها في سبيل إرسال بعثة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الموقع في أقرب وقت ممكن". وقال ان المحطة تعيش ساعات خطيرة.

وكان الرئيس الأوكراني قال في مداخلة مخصصة لمؤتمر للمانحين في كوبنهاغن إن "روسيا هي حاليا دولة إرهابية وهي تأخذ المحطة النووية رهينة وتمارس الابتزاز بكارثة نووية".

وتابع إن روسيا يمكنها أن تتسبب في المحطة بـ"أكبر حالة طوارئ إشعاعية في التاريخ والتبعات يمكن أن تكون أسوأ من تلك التي نجمت عن كارثة تشيرنوبيل العام 1986.