سجلت هونج كونج أكبر انخفاضا سنويا في عدد السكان، وهو ما أرجعه الخبراء إلى تدابير الرقابة الصارمة المتعلقة بـ "كوفيد-19"، والنزوح الجماعي الذي تسارع في السنوات القليلة الماضية، وسط فترات من الاضطرابات الاجتماعية الهائلة التي شملت الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وحسبما نقلت "سي إن إن"، ذكرت إدارة التعداد والإحصاء الخميس تراجع إجمالي عدد السكان من 7.41 مليون شخص في العام المنتهي في يونيو إلى 7.29 مليون، في أكبر انخفاض منذ بدء الحكومة في تتبع البيانات عام 1964، وأرجعت السلطات بعض ذلك إلى الانخفاض الطبيعي، أي أن عدد الوفيات أعلى من عدد المواليد.

وأعلنت الإدارة أن حوالي 113.2 ألف ساكن غادروا هونج كونج خلال العام الماضي، مقارنة مع 89.2 ألف في العام السابق.

جدير بالذكر أنه خلال الوباء، حذر الخبراء وقادة الصناعة من أن قيود المدينة الشديدة المتعلقة بفيروس "كوفيد-19" ستؤدي إلى إبعاد السكان والمسافرين والمغتربين.