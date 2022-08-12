استقرت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية خلال تعاملات الجمعة لكنها تتجه نحو تحقيق رابع مكاسب أسبوعية على التوالي، مع توقعات بدخول القارة العجوز في أزمة إمدادت خلال الشتاء المقبل وتعرضها لركود اقتصادي.

ومن المتوقع تصاعد أزمة الإمدادات التي تعرضت لها أوروبا خلال الأشهر الماضية مع حلول فصل الشتاء إذ لا تزال تعتمد على الغاز الروسي وربما تؤدي اضطربات سلاسل الإمداد إلى انقطاع الكهرباء خلال الأشهر الباردة.

وحسبما نقلت "بلومبرج"، دعا المستشار الألماني "أولاف شولتس" أمس إلى مد خط أنابيب بين البرتغال وأوروبا الوسطى مرورًا عبر فرنسا، معتبرا أن القارة تفتقر إليه "بشكل كبير" في سياق أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.

كما رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط خلال العام الجاري بمقدار 380 ألف برميل يوميًا، كما ترى أن ارتفاع استخدام أوروبا والشرق الأوسط للنفط لتوليد الكهرباء سيعزز من استهلاك الخام لبقية العام.

واستقرت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندية عند 208.20 يورو لكل ميجاواط ساعة، لكنها تعد مرتفعة خلال هذا الأسبوع بحوالي 6%.