حذر "تشاو هايجون" المدير التنفيذي لأكبر شركة مصنعة لأشباه الموصلات في الصين "إس إم آي سي" من أن التوتر الجيوسياسي المتصاعد والتضخم المرتفع والانكماش في الطلب على الرقائق أثار بعض الذعر في صناعة الرقائق، وفقًا لما نقلته "فاينانشال تايمز".

وذكر "تشاو" للمحللين الجمعة أن ضعف الطلب من شركات صناعة الجوالات الذكية ومكونات أجهزة التلفاز يجبر "إس إم آي سي" على إعادة تعديل خطط التصنيع الخاصة بها، وأضاف أن التباطؤ الاقتصادي وتعديلات المخزون أدت إلى تجميد سريع وتوقف عاجل للطلبات مع توقف بعض العملاء عن تقديم طلبات جديدة.

كما صرح "تشاو" بأن مبيعات شركات الجوالات الذكية الصينية انخفضت بمقدار النصف في الأشهر الستة الأولى من العام.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 42% إلى 1.9 مليار دولار خلال الربع الثاني، بما يتوافق مع التوقعات، وبلغ صافي الدخل 514.3 مليون دولار، أعلى من التقديرات البالغة 469.5 مليون دولار.



