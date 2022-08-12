بدأت روسيا في رفع أسعار مبيعات النفط مع تحسن الطلب على خامها.

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، يتم حالياً بيع خام الأورال، والذي يمثل أهم صادرات روسيا إلى أوروبا، بسعر يقل بين 20 إلى 25 دولاراً عن خام برنت القياسي، مقابل خصم بلغ 35 دولارًا في أبريل الماضي.

وتحول معظم النفط الروسي الذي توقفت مصافي التكرير الأوروبية عن شرائه إلى آسيا، خاصة إلى الهند والصين وتركيا.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن ارتفاع درجات الحرارة والزيادة القوية بأسعار الغاز، أديا إلى زيادة الطلب على النفط لتوليد الطاقة.

ورفعت وكالة الطاقة في تقريرها الشهري توقعاتها للطلب على النفط هذا العام بواقع 380 ألف برميل يوميا إلى 99.7 مليون برميل يوميا. وإلى حوالي 102 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضافت الوكالة أن إمدادات النفط العالمية في يوليو الماضي تجاوزت مرحلة ما قبل الوباء.