طلبت شركة أبل الأمريكية من الموردين إنتاج عدد كبير على الأقل من الجيل الجديد لأجهزتها من الهاتف المحمول آيفون هذا العام مثلما كان الحال في عام 2021، معولة على عملاء أثرياء وتضاؤل المنافسة، في مواجهة تباطؤ قطاع الالكترونيات على مستوى العالم .



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة أن عملاق التكنولوجيا أبلغ مصانعه للتجميع بإنتاج 90 مليون من أجهزته الحديثة،

بالتساوي مع العدد المنتج العام الماضي، على الرغم من تدني التوقعات لسوق الهواتف المحمولة.



وقالت المصادر إن الشركة ومقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا لا تزال تتوقع تجميع حوالي 220 مليون جهاز أيفون في المجمل لعام 2022، وهو أيضا نفس مستوى العام الماضي تقريبا.



وتشير توقعات أبل إلى أنها على ثقة بشأن تحملها تبعات تباطؤ الإنفاق على الهواتف الذكية وأجهزة أخرى.



ومن المتوقع أن ينكمش سوق الهواتف العالمي، بنسبة 5ر3% في عام 2022، بعدما تراجع بنسبة 9% في الربع السنوي المنتهي في حزيران/ يونيو الماضي ، حسبما أفادت شركة البيانات "آي دي سي".