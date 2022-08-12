أعلن المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف (أي إيه بي) أن عدد الوظائف الشاغرة في سوق العمل الألماني وصل إلى مستوى قياسي غير معهود.



وأوضح المعهد أن عدد هذه الوظائف بلغ 93ر1 مليون وظيفة في الربع الثاني من هذا العام، لافتا إلى أن هذا العدد يزيد بنسبة 11 %

مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من هذا العام.



وعند مقارنة العدد بالفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي، سيكون عدد الوظائف الشاغرة بألمانيا قد زاد بنسبة 66%.



وأشار المعهد إلى أن عدد الوظائف الشاغرة التي تم رصدها في الفترة بين شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو من هذا العام يزيد على أي عدد تم رصده في مثل هذه الفترة الزمنية منذ بدء عمل المعهد في رصد أعداد الوظائف الشاغرة في عام .1992



يشار إلى أن المعهد يسأل شركات بصورة دورية عن عن الوظائف الشاغرة لديها لإتمام مثل هذا الرصد كل عام. وحصد المعهد ردودا من نحو 7500 صاحب عمل من جميع الأوساط الاقتصادية في الربع الثاني من هذا العام.



وقال الخبير الألماني لدى المعهد ألكسندر كوبيس: "على الرغم من ارتفاع مخاطر الركود، فإن عدد الوظائف الشاغرة ارتفع بقوة ووصل إلى مستوى قياسي غير معتاد".



ولكن كوبيس أشار إلى أن التطور القادم يعد مجهولا، وقال: "سوق العمل يشير إلى ارتفاع الطلب على العمل، ولكن هناك مخاطر هائلة في المستقبل القريب، على سبيل المثال فيما يتعلق بالوقف المحتمل لإمدادات الغاز من روسيا".