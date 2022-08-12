دعا الأمريكيون الأصليون في ولاية ماساتشوستس الأمريكية إلى مقاطعة متحف شهير للتاريخ الحي يصور الحياة في بليموث، وهي المستوطنة الإنجليزية الشهيرة التي أسسها الحجاج الذين وصلوا على متن سفينة المايفلاور، حسبما ذكرت وكالة أنباء ((أسوشيتد برس)) يوم الأربعاء.

وقال التقرير إن "أعضاء مجتمع وامبانواج بالولاية ومناصريهم قالوا إن مجمع متاحف التاريخ الحي في بليموث لم يحقق وعده بشأن إقامة متحف ''ثنائي الثقافة'' يسرد تاريخ الأوروبيين والسكان الأصليين الذين عاشوا هناك على حد سواء".و

أوضح موظفون سابقون بالمتحف أن مسؤولي المتحف تجاهلوا لسنوات مقترحاتهم بشأن تحديث وتوسيع المعرض الخارجي، الذي يصادف الذكرى الـ50 لإقامته العام المقبل.