ذكرت شركة منتجات العناية الصحية العملاقة جونسون آند جونسون أنها قررت وقف بيع بودرة التلك من إنتاجها على مستوى العالم العام المقبل.



وقالت الشركة الأمريكية إنها ستحول منتجها إلى آخر يعتمد على نشا الذرة. وتم طرح المنتج الجديد بالأسواق بالفعل في عدة دول.



وتكافح الشركة في مواجهة نحو 40300 قضية ضد بودرة التلك التي استخدمتها، والتي يتردد أنها تحتوي على مادة الأسبست وأنها سببت سرطان المبيض أو ورم المتوسطة لدى آلاف النساء على مدار عقود.



وفي شباط/ فبراير الماضي، أيدت محكمة إفلاس في ولاية نيوجيرسي دعوى إفلاس أقامتها الشركة من أجل تسوية الالتزامات القانونية المرتبطة بقضية التلك.



واقترحت جونسون آند جونسون عمل تسوية بقيمة 2 مليار دولار في القضية، بما يقل كثيرا عما كانت ستضطر الشركة لدفعه إذا لم تسمح المحكمة بهذه الاستراتيجية. وتردد أن الشركة، التي لا تزال تزعم أن التلك غير ضار، تتوقع أن تصل تكلفة التقاضي في سيل القضايا إلى 190 مليار دولار.