أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن المدخنين في ألمانيا ،باتوا يدخنون سجائر بصورة أكثر تكرارا خلال الفترة الأخيرة.



وتم التوصل إلى ذلك من نتائج استطلاع أجراه معهد "فورزا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من التأمين الصحي التجاري في مدينة هانوفر "كيه كيه إتش" أن الأشهر الأخيرة أثرت سلبا على سلوك التدخين في ألمانيا.



وبحسب الاستطلاع، زاد معدل التدخين لدى واحد من كل أربعة أشخاص مدخنين بألمانيا، فيما تراجع معدل التدخين لدى واحد فقط من كل عشرة مدخنين، أو توقف تماما عن التدخين.



يذكر أنه في صيف 2020 ذكر واحد من كل ستة مدخنيين شملهم استطلاع مشابه آنذاك أن معدل تدخينه زاد منذ بداية أزمة كورونا في ربيع 2020 عما كان قبل ذلك. وقال واحد من كل سبعة أشخاص آنذاك إن معدل تدخينه تراجع منذ تفشي كورونا.



وقال خبير الإدمان لدى التأمين الصحي التجاري، ميشائل فالكنشتاين، إنه لم يتضح حتى الآن إذا ما كانت زيادة معدل التدخين ترتبط بالوباء أم لا، ومدى قوة هذا الارتباط إن وجد.



ولإجراء الدراسة، تم إجراء استطلاع لنحو ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و69 في الفترتين بين تموز/يوليو 2020 وتموز/يوليو .2022

