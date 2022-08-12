أتم قطب الإعلام روبرت مردوك والممثلة وعارضة الأزياء جيري هول إجراءات طلاقهما، بحسب بيان صادر عن الزوجين السابقين.

وقدمت هول البالغة من العمر 66 عاما طلبا في لوس انجليس في الأول من يوليو تموز للطلاق من مردوك البالغ من العمر 91 عاما بعد ست سنوات من الزواج، مشيرة إلى "اختلافات لا يمكن التوفيق بينها" ساعية للحصول على نفقة زوجية غير محددة وأتعاب المحامين.

وأكد بيان أصدره روبرت كوهين، محامي مردوك، وجودي بولر، محامية هول، وقُدم لرويترز اليوم الخميس أن الزوجين أتما طلاقهما لكنهما "لا يزالان صديقين حميمين".

وقالت هول في الطلب الذي قدمته إلى محكمة لوس انجليس العليا إنها "لا تعلم طبيعة وحجم أصول وديون (مردوك) بالكامل، وستعدل هذا الطلب عند التأكد من المعلومات".

تزوج مردوك من هول في حفل متواضع بوسط لندن في مارس آذار 2016. وكانت الحياة الشخصية لرئيس شركة فوكس كورب وزوجته عارضة الأزياء السابقة هدفا متكررا للصحف الشعبية خلال فترة زواجهما.

وتناولت تلك الصحف حفل زفافهما في سبنسر هاوس والاحتفالات بعيد ميلاد مردوك التسعين العام الماضي في مدينة نيويورك.

ولا يُعتقد بأن الطلاق، وهو الرابع لمردوك، سيغير هيكل ملكية الشركات التي يحوز فيها حصصا، ومنها فوكس كورب، الشركة الأم لقناة فوكس نيوز، ونيوز كورب.

ويسيطر مردوك على شركتي فوكس ونيوز من خلال صندوق رينو، وهو صندوق يجمع أصول العائلة مقره نيفادا ولديه حصة تبلغ نحو 40 بالمئة من الأسهم التي تؤهل للتصويت على القرارات في كل شركة.