كشفت إحصائية أن غالبية الشباب في ألمانيا (51%) الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما يعيشون على نفقة والديهم أو ذويهم.



جاء ذلك وفقا لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن ،بمناسبة يوم الشباب الذي يوافق الثاني عشر من آب/أغسطس.



في المقابل، أوضحت الإحصائية أن نسبة الشباب الذين اعتمدوا على كسب قوت يومهم وعاشوا على ما يكسبونه من عملهم وصلت إلى 38% في العام الماضي.



كانت هاتان النسبتان معكوستين قبل 30 عاما، حيث كانت نسبة الشباب الذين يعيشون على ما يكسبونه من عملهم تبلغ 52% بينما كانت نسبة الشباب الذين يعتمدون في العيش على نفقات ذويهم تبلغ 40%.



وأظهرت الإحصائية أن واحدا من كل عشرة شباب (4ر10%) كان يحصل على دخله الرئيسي في العام الماضي من الإعانات العامة، والكثير من أفراد هذه الفئة ليس لديه تدريب مهني أو وظيفة. وقد عاودت نسبتهم إلى الارتفاع خلال أزمة كورونا حيث وصلت إلى 5ر7% بعد أن كانت قد تدنت في عام 2019 إلى أقل مستوى لها منذ عشرة أعوام ووصلت إلى 7ر5%.



وعلى صعيد المقارنة الأوروبية، أوضحت الإحصائية أن فرص الشباب في سوق العمل الألماني جيدة بشكل أعلى من المتوسط، إذ وصلت نسبة البطالة بين فئة الشباب بين 15 و24 عاما إلى 9ر6% فقط في ألمانيا في العام الماضي فيما وصلت هذه النسبة في الاتحاد الأوروبي إلى 6ر16%.



غير أن 2ر29% من الشباب في ألمانيا يعملون في إطار علاقات تعاقدية غير نمطية ومن ذلك العمل بدوام جزئي أوفي وظائف مؤقتة أو في أعمال هامشية.

