يعتزم الفنان الياباني دايزابورو ساكاموتو قضاء ثلاثة أيام داخل حفرة في أرض معرض دوكومنتا الفني الدولي في مدينة كاسل الألمانية، وذلك خلال فعالية النسخة الخامسة عشر من المعرض.



وقال ساكاموتو في بيان له عن هذه العملية:" سأحفر حفرة في الأرض في كاسل، وسأدخلها. يوجد في هذه الحفرة الإبداع العالمي للبشرية. هذه وجهة نظري عن الأشياء".



وأوضح ساكاموتو أن بلاده بها إيمان تقليدي بالطبيعة ويتضمن هذا الإيمان الجبال والغابات، مشيرا إلى أن الناس الذين يحافظون على هذا المعتقد يطلق عليهم اسم "يامابوشي" أي "رهبان الجبل" وأردف أنهم "يتواجدون داخل عمق الطبيعة ويؤدون هناك طقوسا صوفية".



واضاف ساكاموتو الذي يقول إنه أصبح من راهبي الجبل منذ 17 عاما أن الـ "يامابوشي" نقلوا حضارات شديدة القدم " وإحداها له علاقة بالكهوف والحفر".



وذكر معرض دوكومنتا أن ساكاموتو مصمم وصاحب مقهى وهو يعيش عند سفح ديوا سانزان وهو واحد من أقدم وأقدس الجبال في اليابان، ويولي ساكاموتو اهتماما بطرق الحياة التقليدية.



وقال معرض دوكومنتا أن ما فعله ساكاموتو هو جزء من برنامج عام لشبكة "كومبوستينج نوليدج/المعرفة السمادية/" وأضاف أنه " استنادا إلى فكرة السماد المزروع بشكل جماعي، فإن الشبكة تقوم بجمع مواد وموارد مختلفة ومن بينها المعرفة أو الوقت أو الأفكار أو الفضاء من أجل اتباع مبادئ تعاونية موجهة نحو التجاور وليس التسلسل الهرمي".



وأضاف المعرض الشبكة تجمع حاليا 20 مشاركا من كاسل وطوكيو وصوفيا وهولولا وسنغافورة وبيروت وزيوريخ وتورنتو وستوكهولم ولندن.



ويعد معرض "دوكومنتا" الذي يقام في كاسل منذ عام 1955 أهم معرض دولي للفن الحديث إلى جانب معرض بينالي (البندقية) فينيسيا، ويقام المعرض كل خمسة أعوام، وتستمر نسخة العام الحالي حتى الخامس والعشرين من ايلول/سبتمبر المقبل.